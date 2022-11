Arka Gdynia - Podbeskidzie 2:2. Dwa oblicza Górali. Podbeskidzie znów odrobiło straty

W rundzie jesiennej Podbeskidzie było drużyną o dwóch skrajnie różnych obliczach - stać je było zarówno na przebłyski doskonałości, jak i na grę, która nie przystoi drużynie aspirującej do awansu. Znakomicie zobrazował to mecz w Gdyni, w którym bielszczanie zagrali najsłabszą pierwszą połowę za kadencji trenera Dariusza Żurawia, by po zmianie stron zdominować rywala i odrobić dwubramkową stratę.

To już drugi mecz z rzędu Górali z niemal identycznym przebiegiem gry - tydzień temu w Rzeszowie również schodzili do szatni przegrywając dwiema bramkami, ale po zmianie stron doprowadzili do remisu po trafieniach Joana Romana i Kamila Bilińskiego. W sobotę ten sam duet uratował bielszczan w Trójmieście.

Zanim jednak kibice Podbeskidzia mogli cieszyć się z goli swojej drużyny, musieli wyrywać sobie włosy z głowy w trakcie pierwszej połowy. Arka od początku rzuciła się na Górali, którzy nie mieli odpowiedzi na jej pressing i agresywną grę w środku pola. Na domiar złego, popełniali rażące błędy w defensywie. Tylko w pierwszym kwadransie gospodarze oddali aż siedem strzałów (przy ani jednym Podbeskidzia), a jeden z nich zamienili na gola - po dośrodkowaniu Kacpra Skóry głową do siatki trafił Karol Czubak, który wykorzystał błąd w kryciu Daniela Mikołajewskiego.