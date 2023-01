Arkadiusz Moryto po meczu z Francją: Kibice w Spodku byli naszym kolejnym zawodnikiem

- Przy takiej publiczności jaka była na naszym meczu z Francją gra się fantastycznie. Ci kibice byli naszym kolejnym zawodnikiem. Myślę, że gdyby nie ich wsparcie to tego wyrównanego wyniku do tej 53 czy 54 minuty by nie było. W ciężkich momentach to nasi fani deprymowali Francuzów, a nam pomagali w grze. Z takimi kibicami i halą wypełnioną do ostatniego miejsca możemy naprawdę wszystko, więc tym bardziej żałujemy, że w meczu otwierającym MŚ nie udało nam się wygrać - powiedział Arkadiusz Moryto po meczu z Francją.

Biało-Czerwoni z mistrzami olimpijskimi i sześciokrotnymi mistrzami świata walczyli do samego końca i przegrali spotkanie różnicą tylko dwóch bramek, a mimo to skrzydłowy kadry nie był po tym meczu zadowolony.