Arkadiusz Moryto po wygranej Polaków w MŚ: Najważniejsze, że się przełamaliśmy

- Najważniejsze, że się przełamaliśmy. Nie zostało nam nic do stracenia w tym turnieju. Każdy mecz chcemy wygrać i walczyć dla naszych kibiców. Porażka ze Słowenią troszkę nas zdemolowała. Wiedzieliśmy, że gramy o awans, Arabia Saudyjska miała taki sam cel, więc łatwo nie było. Spodziewaliśmy się nieco łatwiejszej przeprawy, ale rywale zagrali dobry mecz, zwłaszcza, w I połowie, kiedy poczuli, że mogą z nami coś ugrać, a my w tej fazie spotkania nie graliśmy dobrze ani w ataku, ani w obronie – powiedział Arkadiusz Moryto.

Fazę główną MŚ Polacy zaczną od środowego spotkania ze zwycięzcą grupy A Hiszpanią. Mecz odbędzie się w Tauron Arenie.

- Wiem, że kibice w nas wierzą. Dziękuję im i teraz zapraszam do Krakowa. W Katowicach zrobili nam genialną atmosferę. My może nie do końca podołaliśmy, nie zrobiliśmy tu wszystkiego, czego chcieliśmy my i oni. Tym bardziej dziękujemy za pomoc. Teraz możemy spokojnie przygotować się do meczu z Hiszpanią – stwierdził skrzydłowy naszej reprezentacji.