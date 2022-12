Armand Duplantis wróci na Stadion Śląski! Poznaliśmy konkurencje polskiej Diamentowej Ligi

Armand Duplantis wróci na Stadion Śląski

Po wysoko ocenionym przez kibiców i władze Diamentowej Ligi teście, który na Stadionie Śląskim odbył się latem tego roku, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej od kolejnego znajdzie się na stałe w kalendarzu elitarnej serii – już jako jej pełnoprawny członek. To oznacza, że w kolejnych latach polscy fani lekkoatletyki będą mieli na wyciągnięcie ręki największe globalne gwiazdy dyscypliny, na czele z mistrzami olimpijskimi i rekordzistami świata.

Już dzisiaj organizatorzy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej potwierdzili pierwszą z nich - Armanda Duplantisa - absolutnie najwybitniejszego tyczkarza współczesnej lekkoatletyki, który kilka dni temu w Monako odebrał statuetkę dla najlepszego lekkoatlety na świecie mijającego sezonu.

- To rekordzista świata (6,21 metra), który poprawia ten wynik co centymetr od poziomu 6,17 m. Wszystko, co robi na skoczniach, odbywa się z taką lekkością, że czaruje widownię. Nas rok temu też zaczarował. Na tyle, że to od Szweda zaczęliśmy kontraktowanie gwiazd na przyszłoroczne zawody - cieszy się Piotr Małachowski, dyrektor sportowy memoriału „Kamy”.