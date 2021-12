Artur Boruc zaprasza na film dokumentalny o Zagłębiu Sosnowiec. "Zawsze wierni" ZWIASTUN Jacek Sroka

– To co zaraz zobaczycie, to nie będzie historia zwycięzców – mówi Artur Boruc, charyzmatyczny bramkarz Legii Warszawa, który zachęca do oglądania dokumentu o… Zagłębiu Sosnowiec, jego zawiłych losach boiskowych w trudnym sezonie 2020/2021. Wkrótce premiera pięciodocinkowego dokumentu, a na razie zobaczcie zwiastun filmu "Zawsze wierni".