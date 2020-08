Artur Rojek wraca na trasę promującą płytę "Kundel" i dzieli koncerty na dwa identyczne wydarzenia. Wystąpi m.in. w katowickiej sali NOSPR

Artur Rojek powróci we wrześniu na trasę koncertową, promującą wydaną w tym roku płytę "Kundel". - Koncerty, które udało nam się zagrać w marcu, przed wybuchem epidemii, rozbudziły w nas taki apetyt na granie, że mamy teraz ogromny zapas energii na jesień - podkreśla wokalista. Trasa odbędzie się w reżimie sanitarnym, z zachowaniem dystansu między uczestnikami, a każdy z wcześniej zaplanowanych koncertów zostanie podzielony na dwa identyczne wydarzenia. 12 września Artur Rojek zagra w katowickiej sali NOSPR. Pierwszy z koncertów odbędzie się o godz. 18.00, drugi o godz. 21.00.

Artur Rojek znów wyruszy w trasę Fani Artura Rojka już odliczają dni. We wrześniu artysta wraca na trasę koncertową, która została przerwana z powodu pandemii koronawirusa. Zmiany, które trzeba było wprowadzić w związku z organizacją imprez, a także konieczność zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami, spowodowały, że koncerty nie mogą jednak przyjąć kompletu publiczności. Artur znalazł sposób, by jego słuchacze byli zadowoleni.

- Spotykamy się w nowych warunkach, w związku z czym chcemy zapewnić wszystkim maksymalny komfort i bezpieczeństwo w trakcie naszych koncertów, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić każdy koncert na dwa identyczne wydarzenia, nie ma zatem znaczenia, którą godzinę występu wybierzecie - poinformował Rojek.

Wszystko po to, by zachować dystans pomiędzy uczestnikami i wypełnić za każdym razem maksymalnie 50 procent miejsc siedzących. Szczegóły dotyczące nowych godzin, a w kilku przypadkach nowych dat koncertów wszyscy posiadacze zakupionych wcześniej biletów dostali mailem. W sprzedaży są jeszcze bilety na koncerty w Katowicach (zarówno na godz. 18.00 jak i 21.00). Kosztują 119 i 149 zł.

Dostępne są ponadto bilety na koncerty w Lublinie, Warszawie i we Wrocławiu. Koncert w reżimie sanitarnym Podczas realizacji koncertów bezwzględnie będą przestrzegane wszystkie procedury sanitarne, by zapewnić wszystkim maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Wchodząc na wydarzenie uczestnicy będą musieli zachować odstęp w kolejce.

Przy wejściu zostanie im zmierzona temperatura, a warunkiem koniecznym do uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zdrowotnej, wysyłanej bezpośrednio do nabywców biletów przez serwis eBilet.pl na adres podany przy zakupie.

Na sali wydarzenia uczestnicy będą zapełniać salę według wcześniej zarezerwowanych miejsc w sposób szachownicy (tj. jedno miejsce odstępu od siebie) oraz obowiązkowo muszą być w maseczkach.

"Kundel" premierę miał w marcu Niemal 6 lat po premierze solowego debiutu, dyrektor artystyczny OFF Festivalu, wydał drugą solową płytę. Na premierę albumu "Kundel" wybrał dość szczególną datę i z pewnością dla niego szczęśliwą datę, piątek, 13 marca. - Dlaczego kundel? Kundel to dla mnie ktoś pozornie mało ciekawy z ukrytym skarbem wewnątrz. Często wydaje się jakby prowadził szare i mało interesujące życie. Specjalnie nie błyszczy i ma widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, niż być dla siebie obcym. Kundel budzi tęsknotę za prostym życiem, docenianiem tego, co się ma i akceptację siebie takim, jakim się jest – bezwstydnie i odważnie – mówił o albumie Artur Rojek.

Artur Rojek postawił na współpracę z tymi sami twórcami, co przy albumie „Składam się z ciągłych powtórzeń”, ale w zupełnie nowej odsłonie. Za brzmienie odpowiada producent i kompozytor Bartosz Dziedzic (nagrodzony m.in. w 2019 roku Fryderykiem za album Dawida Podsiadło), natomiast w warstwie lirycznej Rojka ponownie wsparł Radek Łukasiewicz (ex-Pustki, Bisz/Radex).

Do tej pory ukazały się trzy single z płyty "Kundel": "Sportowe życie", "Bez końca" i "A miało być jak we śnie".

