Асоціація родин захисників «Азовсталі» розпочала свою діяльність

Всі , хто має родичів та близьких людей, які обороняли «Азовсталь», сьогодні об’єднані загальною метою – повернення бійців додому. Найголовніше завдання саме в цю мить – не нашкодити.

Героїзм захисників останньої фортеці Приазов’я вразив Україну та світ. Майже три місяці захисники Маріуполя – бійці полку «Азов», морські піхотинці, прикордонники, нацгвардійці, поліціянти, бійці тероборони та інших силових структур робили неможливе, обороняючи місто від панівних сил противника. Вони тримали Маріуполь під українським прапором до останнього, залишаючись на території стратегічного об'єкта – заводу «Азовсталь». І вийшли з нього лише після отримання наказу найвищого керівництва країни. На цьому почалася нова сторінка боротьби цих героїчних воїнів.

Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка і одна з засновниць Асоціації родин захисників „Азовсталі” розповіла про головні цілі асоціації- Асоціація була створена подекуди з моєї ініціативи, а також з ініціативи людей-членів сімей захисників Маріуполя, "Азовсталі". Ці бійці зараз в полоні, і ми мали таке спільне рішення, щоб створити якийсь об'єднавчий орган, який буде і заспокоювати сім'ї, в яких дуже багато питань. І знову ж таки ми хочемо на офіційному рівні спілкуватися з третьою стороною, з міжнародними організаціями, і наша Асоціація може це зробити.