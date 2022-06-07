Асоціація родин захисників «Азовсталі» розпочала свою діяльність

Всі , хто має родичів та близьких людей, які обороняли «Азовсталь», сьогодні об’єднані загальною метою – повернення бійців додому. Найголовніше завдання саме в цю мить – не нашкодити.
Героїзм захисників останньої фортеці Приазов’я вразив Україну та світ. Майже три місяці захисники Маріуполя – бійці полку «Азов», морські піхотинці, прикордонники, нацгвардійці, поліціянти, бійці тероборони та інших силових структур робили неможливе, обороняючи місто від панівних сил противника. Вони тримали Маріуполь під українським прапором до останнього, залишаючись на території стратегічного об'єкта – заводу «Азовсталь». І вийшли з нього лише після отримання наказу найвищого керівництва країни. На цьому почалася нова сторінка боротьби цих героїчних воїнів.
Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка і одна з засновниць Асоціації родин захисників „Азовсталі” розповіла про головні цілі асоціації- Асоціація була створена подекуди з моєї ініціативи, а також з ініціативи людей-членів сімей захисників Маріуполя, "Азовсталі". Ці бійці зараз в полоні, і ми мали таке спільне рішення, щоб створити якийсь об'єднавчий орган, який буде і заспокоювати сім'ї, в яких дуже багато питань. І знову ж таки ми хочемо на офіційному рівні спілкуватися з третьою стороною, з міжнародними організаціями, і наша Асоціація може це зробити.
Ми хочемо постійно нагадувати про те, що повинна бути моніторингова місія на території, тимчасово підконтрольній Росії, там, де зараз наші чоловіки й брати знаходяться».
Сьогодні кілька тисяч бійців перебувають на окупованій території: поранені – у лікарні Новоазовська, решта – на іншій непідконтрольній території України. Для того, щоб визволити їх з лап ворога, рідні захисників Маріуполя вирішили об‘єднати сили у форматі єдиної Асоціації, яка зосередить свої зусилля на оборонцях міста Марії.
Основним завданням Асоціації є здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя, підготовку та реалізацію відповідних механізмів, проєктів, заходів, доручень, пропозицій тощо.
Контакти Асоціації (телефонувати з понеділка по п’ятницю (10:00 – 18:00):
+380 (63) 071 45 65
+380 (63) 071 41 65 пошта: [email protected]
Іprowadzić bliskich do domu - z tak ważnym i jednocześnie trudnym celem, bliscy obrońców Mariupola zjednoczyli się w jeden zespół - Stowarzyszenie Rodzin Obrońców Azovstalu. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentacyjne, doradcze, humanitarne, nadzorcze, organizacyjne, informacyjne wsparcie procesu wyzwalania obrońców Mariupola, przygotowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów, projektów, działań, instrukcji i propozycji .
Solomiia Mykytsei
[email protected]
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