Assassin`s Creed i Far Cry. Egmont wydaje komiksy na podstawie gier firmy Ubisoft

Egmont wyda trzy komiksy na podstawie licencji Ubisoft

Album „Assassin's Creed Valhalla: Pieśń chwały” to prequel nawiązujący do gry Assassin's Creed Valhalla, który przenosi czytelnika do Norwegii z czasów IX w n.e. „Assassin's Creed: Miecz Shao Jun. Chiny” to pierwszy tom pasjonującej mangi na podstawie gry wideo Assassin’s Creed Chronicles: China, który przedstawia burzliwe losy nieustraszonej asasynki Shao Jun. „Far Cry: Łzy Esperanzy” to z kolei trzymająca w napięciu opowieść będąca prequelem do gry Far Cry 6. Szykuje się spora gratka dla fanów flagowych gier Ubisoftu i miłośników komiksów na podstawie gier.

W komiksie „Assassin's Creed Valhalla: Pieśń chwały” fani będą mogli poznać wydarzenia poprzedzające fabułę gry Assassin's Creed Valhalla.