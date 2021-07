Atak na ratowników pogotowia w Rudzie Śląskiej. Agresywny mężczyzna zniszczył karetkę z pacjentem w środku

Atak na karetkę pogotowia. W środku był pacjent

To jest nie do pomyślenia! 43-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej nie pozwalał przejechać karetce pogotowia. W środku był pacjent, który potrzebował przewiezienia do szpitala. Uniemożliwiał to mężczyzna, który stawał przed pojazdem. Na hasło ratowników, że "wezwą policję" mężczyzna stał się agresywny. Ostatecznie uderzył pięścią w szybę karetki i szarpał się z drzwiami, grożąc ratownikowi medycznemu. Ostatecznie załoga karetki wezwała policję.