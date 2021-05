Atak nożownika w Bytomiu. Nastolatkowie są ofiarami. Cztery osoby trafiły do szpitala. Dwie są w stanie ciężkim

Pożar w Jastrzębiu. Domek na działkach płonął jak pochodnia. Czy to podpalenie?

Pożar domku na terenie ogródków działkowych w Jastrzębiu. Na jednej z działek paliła się altana. Ogień doszczętnie ją strawił. Konieczna była jej rozbiórka. Co było przyczyną pożaru? Czy to było podpalenie? Obecnie ustala to policja.