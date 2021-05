Atak nożownika w Bytomiu. Wśród ofiar są nastolatkowie. Cztery osoby trafiły do szpitala. Dwie są w stanie ciężkim

Wypadek w Częstochowie. Wóz strażacki zderzył się z samochodem osobowym. Jeden strażak ranny

Do groźnego wypadku doszło we wtorek (25 maja) na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i alei Jana Pawła II w Częstochowie. Przed godz. 12 doszło do zderzenie wozu strażackiego z osobowym volvo. Strażacy wjechali na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jeden ze strażaków został przewieziony do szpitala. W wyniku zdarzenia doszło do potrącenia pieszej, która po opatrzeniu oddaliła się z miejsca zdarzenia.