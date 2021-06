Atak phishingowy na użytkowników Netflixa. Subskrybenci platformy ponownie znaleźli się na celowniku oszustów

Atak phishingowy na użytkowników Netflixa. Oszuści chcą wykraść ich dane

Po raz kolejny użytkownicy Netflixa znaleźli się na celowniku oszustów, którzy chcą wykorzystać łatwowierność klientów tej platformy streamingowej.

Wysyłają oni bowiem maile, które zawierają informację o zawieszeniu konta użytkownika i nakazują uregulowanie rzekomej zaległości. - To atak phishingowy, który ma na celu przejęcie danych użytkowników i w konsekwencji kradzież pieniędzy z ich rachunków. To doskonały czas dla oszustów, zwłaszcza, że obecnie dużo mówi się o dalszych zmianach w cenniku Netflixa, a to sprawia, że klienci platformy mogą być bardziej podatni na atak - informują eksperci ESET.

Na chwilę obecną, w naszym kraju z Netflixa korzysta ponad 800 tysięcy subskrybentów. Dla cyberprzestępców to nie lada zachęta, aby oszukać dużą liczbę użytkowników i tym samym uzyskać dostęp do ich kart płatniczych.