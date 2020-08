Atrakcyjny, ostatni wakacyjny weekend w jurajskiej gminie Żarki

Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku

To magiczna podróż do świata historii. Uczestnicy odwiedzą średniowieczny dom i obóz rycerski. Odkryją, co jadano w średniowieczu, odwiedzą babkę zielarkę, przymierzą stroje, sprawdzą czy rycerstwo to lekki fach. Dodatkowo odwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach z makramy lub z lepienia z gliny. Zwiedzanie oraz warsztaty przez całe wakacje po rezerwacji tel. 603 770 627.

Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku, ul. Leśna 19, 42-310 Żarki, www.wehikul-czasu.eu, tel. 603 770 627

Wesołe zwierzaki z siana

EtnoPracownia to miejsce pracy twórczej. Podczas warsztatów powstaną wesołe zwierzaki z siana lub wikliny. W czasie wakacji warsztaty odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach okołopołudniowych. Wstęp wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji tel. 731 926 776.

EtnoPracownia ul. Ofiar Katynia, 42-310 Żarki, tel. 731 926 776, www.etnopracownia.pl (lokalizacja naprzeciwko zabytkowych stodół w Żarkach, wokół Etnopracowni ogrodzenie imitujące kolorowe kredki)