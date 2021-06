Autobus na zamówienie? W Sosnowcu nocnym busem pojedziemy za darmo

Nocny autobus na zamówienie w Sosnowcu

Sosnowiec od lipca testować będzie nową usługę. To może być rewolucja w nocnej komunikacji publicznej. Zmiany dotyczą linii tramwajowej nr 27. Linia ta kursuje przez całe miasto - od pętli przy Żylecie w dzielnicy Pogoń, przez centrum Sosnowca, Dańdówkę, Klimontów, Porąbkę aż do Kazimierza Górniczego. Zamiast nocnego tramwaju będziemy mogli przejechać autobusem. Będzie on dostępny na zamówienie. Chodzi o kursy od godz. 23 do godz. 5 rano. Autobus będziemy mogli zamówić za pomocą telefonu lub aplikacji.