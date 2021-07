Autobus polityczek Lewicy rusza w wakacyjną trasę po Polsce. W sobotę 31 lipca spotkanie w Dąbrowie Górniczej OPRAC.: PAS

Wakacyjne miesiące nie będą czasem odpoczynku dla polityczek Lewicy. Wsiadają do busa i jadą spotykać się z Polkami i Polakami. Dotrą do kilkudziesięciu miast w całym kraju. Objazdowi Polski towarzyszy hasło: Zrobimy to lepiej! W sobotę będzie je można spotkać m.in. w Kielcach i Dąbrowie Górniczej.