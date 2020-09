Autobusy w Jastrzębiu będą kursować według zmienionego rozkładu. Przewoźnik wraca do kursów z dni nauki szkolnej. Będzie więcej autobusów

Przedstawiciele MZK tłumaczą, że sytuacja epidemiczna w regionie jest przez nich ciągle monitorowana.

- Miejski Zarząd Nieruchomości jest w kontakcie z Wydziałami Komunikacji i szkołami wszystkim gmin na terenie których prowadzi swoją działalność. Najbardziej oblegane kursy zostały zabezpieczone tak, by mimo obostrzeń pasażerowie, a przede wszystkim uczniowie, mogli dojechać do celu - zwłaszcza do szkół – podkreśla Katarzyna Moszumańska-Pliś.