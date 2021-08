Autobusy ZTM Katowice odwołane. Które nie przyjeżdżają najczęściej? Postanowiliśmy to sprawdzić

Gdzie najwięcej odwołanych kursów?

Dane dotyczące odwoływanych kursów autobusów komunikacji miejskiej obserwowaliśmy od blisko dwóch tygodni. Nie udało się w tym czasie wytypować zdecydowanych liderów naszego niechlubnego rankingu. Z tygodnia na tydzień na prowadzenie wysuwają się inne linie.

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez ZTM, od 9 do 15 sierpnia najwięcej odwołanych kursów odnotowano w autobusach nr 12, 33 i 910. Pierwszą piątkę zamknęły linie 297 oraz 115. W kolejnym tygodniu czołówka była już zupełnie inna. Ponadto odnotowano zdecydowanie mniej odwoływanych połączeń.

- Porównując tydzień do tygodnia jest to spadek o około połowę. Od 16 do 20 sierpnia odnotowaliśmy 170 odwołanych z powodu braku kierowców kursów. Na tę liczbę składa się 99 połączeń zleconych PKM Katowice oraz 71 zleconych PKM Tychy - mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.