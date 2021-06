Autobusy ZTM kursują na kąpieliska na Śląsku. ROZKŁAD JAZDY Skorzystaj z akcji wakacyjnie do kąpielisk

„Od soboty pasażerowie mogą korzystać ze wszystkim miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej – rząd zapowiedział złagodzenie obostrzeń obowiązujących w komunikacji miejskiej. Na czas wakacji uruchamiamy nowe połączenia do kąpielisk oraz linie nocne. Pod hasłem „Otwieramy szeroko drzwi na powrót normalności“ zapraszamy mieszkańców regionu do powrotu do transportu zbiorowego.” – czytamy w komunikacie ZTM.

Już od soboty pasażerowie będą mogli korzystać ze wszystkich miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej, ponieważ rząd zapowiedział zniesienie obostrzeń 75 proc. zajmowanych miejsc (co – wg doniesień – jeszcze przed weekendem powinno zostać potwierdzone stosownym rozporządzeniem). Warto przy tym podkreślić, że utrzymany ma zostać nakaz noszenia maseczek w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Zmiany dotyczące maksymalnej liczby podróżujących zbiegają się z rozpoczęciem wakacji.

Oznacza to, że od 26 czerwca obowiązywać będą również nowe rozkłady jazdy.