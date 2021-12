Autostrada A1 na Śląsku ma kolejne 10 km trzypasmowej trasy. GDDKiA oddaje do ruchu kolejny odcinek autostrady

Kierowcy podróżujący między granicą państwa w Gorzyczkach i Kamieńskiem w województwie łódzkim - na prawie 207 km mają do dyspozycji dwie jezdnie autostrady. W województwie śląskim dwujezdniowa A1 jest na 167 km. Właśnie została udostępniona druga jezdnia od obwodnicy Częstochowy do Kruszyny, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ.

- Jadąc w kierunku północnym, aż do Kamieńska, kierowcy będą mieć do dyspozycji trzy pasy ruchu. W kierunku przeciwnym taki układ pasów będzie od Kamieńska do Kruszyny, a dalej dwa pasy ruchu – powiedział nam Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.