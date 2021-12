Autostrada A1 w Łódzkiem znowu szersza o jeden pas. Kiedy cała A1 będzie gotowa?

- To kolejny krok do zakończenia prac. Należy jednak pamiętać jednak, że w dalszym ciągu jest to teren budowy i będzie obowiązywało tam ograniczenie do 100 km/h. To nie koniec zmian dla kierowców jeżdżących autostradą A1. Również od dziś będzie możliwość korzystania z nowej łącznicy, jaka pojawiła się na węźle Piotrków Trybunalski Zachód (A1/S8). Zarówno przed rozpoczęciem budowy, jak i w jej trakcie, poruszając się w kierunku południowym (z Łodzi, bądź z Warszawy) można było pojechać jedynie na wprost – w stronę Katowic – informuje Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi.