Autostrada A4 będzie miała 3. pas ruchu - obiecuje premier Morawiecki. W woj. śląskim to 84 km. Rządowy program budowy dróg do 2030 Dorota Niećko

Premier Morawiecki obiecuje trzeci pas na autostradzie A4 od Wrocławia do Tarnowa, czyli też w woj. śląskim. Potrzeba na to 35,5 mld zł. U nas ma objąć odcinek o długości ponad 80 km. To ma być część Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030, ogłoszonego 9 sierpnia 2021 r. w Piątnicy Poduchownej pod Łomżą. Co wiemy o rozbudowie i jakie drogi w woj. śląskim obejmie jeszcze rządowy program?