Autostrada A4 Katowice - Kraków ma wyższe opłaty za przejazd i zysk. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady podlicza pierwsze półrocze 2021

Przychody w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady w pierwszym półroczu 2021 wyniosły 158,8 mln zł, o ponad 23 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2020

Na wzrost wpłynęło nie tylko luzowanie obostrzeń, ale i wyższa stawka za przejazd, obowiązująca od października 2020 (24 zł dla aut osobowych)

Średni dobowy ruch wyniósł ok. 37,5 tys. pojazdów i był ponad 15 proc. wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie 2020 roku. W całym 2020 roku średni ruch wynosił 36,4 tys. pojazdów na dobę

Na inwestycje w pierwszym półroczu przeznaczono 16 mln zł

Emil Wąsacz: Mamy nadzieję, że na A4 Katowice -Kraków uda się wprowadzić system e-Toll

Ruch na A4 Katowice - Kraków jest o wiele większy. Nie tylko z powodu lata i weekendowych oraz wakacyjnych wyjazdów. Także dlatego, że mniejsze niż w 2020 są obostrzenia, związane z COVID-19. Jest więcej aut, a to oznacza więcej zysków dla zarządcy. Jeśli należycie do grupy kierowców, którzy czekają na argumenty, by zżymać się na drożyznę, oto one: przychody i zysk Stalexportu za pierwsze półrocze 2021. Jeśli po prostu jesteście ciekawi, jak zmieniał się ruch na nietypowej na skalę kraju autostradzie - bo łączy dwie metropolie na południu i jeździ nią zdecydowanie więcej aut osobowych niż ciężarówek - zobaczcie, jak łagodniejsze obostrzenia wpływają na ruch.