Autostrada A4 zablokowana między węzłami Strzelce Opolskie i Łany. Przewróciła się ciężarówka. Zobaczcie

Po wypadku ciężarówki, która w niedzielę przewróciła się na bok jadąc remontowanym odcinkiem autostrady A4, zablokowany jest ruch w obydwu kierunkach między węzłami Łany i Strzelce Opolskie.

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, do wypadku doszło na opolskim odcinku autostrad A4. Między węzłami Strzelce Opolskie i Łany, jadąca remontowanym odcinkiem drogi ciężarówka przewróciła się na bok. Jedna osoba została ranna.

Kierowcy jadący w kierunku Katowic są informowani za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na tablicach o wypadku i objeździe do Katowic na Węźle Opole Południe, Krapkowice i Strzelce Opolskie. Wyznaczono także objazd do Wrocławia przez Węzeł Łany i drogę krajową nr 40. Według szacunków GDDKiA, utrudnienie na trasie może potrwać do godz. 17-tej.