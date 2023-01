Awans albo chude lata? Dziura w budżecie coraz bardziej martwi Górali

Jeszcze przed Nowym Rokiem akcjonariusze Podbeskidzia zebrali się, by zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za mijający okres rozliczeniowy (1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022). Jak poinformował portal bielsko.biala.pl, klub zanotował w tym okresie aż 6,5 miliona złotych straty. Dzięki temu, że po awansie w 2020 roku klub wygenerował 1,4 mln złotych zysku, a po spadku akcjonariusze dokapitalizowali spółkę kwotą 3 mln, dziurę w budżecie bielskiego pierwszoligowca udało się zmniejszyć, ale wynosi ona aż 2 mln złotych.

Tak zły wynik finansowy to przede wszystkim pokłosie spadku z Ekstraklasy w 2021 roku. By pozostać w elicie, Podbeskidzie poniosło kilka dodatkowych wydatków na transfery, a przez kilka miesięcy utrzymywało dwóch trenerów – zwolnionego Krzysztofa Bredego i zastępującego go w roli ratownika Roberta Kasperczyka. Próba ratowania Ekstraklasy się nie udała, a w pierwszej lidze Górale z trudem wypracowują przychody: spadły datki od sponsorów, klub w minionym roku nie zarobił na żadnym transferze i nie stawia na młodzieżowców, przez co nie może liczyć na pieniądze za miejsca w czołówce ligowej klasyfikacji Pro Junior System.