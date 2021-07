Awantura o kotleta, podejrzana w lodówce... Najdziwniejsze i najśmieszniejsze interwencje policji w woj. śląskim

Najdziwniejsze i najśmieszniejsze interwencje policji

W polskiej Policji służy prawie 99 tysięcy policjantów. Blisko 12 tysięcy zatrudnionych jest w śląskim garnizonie - jednym z największych w kraju.

- Policjantem jest się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i to nie jest praca. To jest służba. To słowo „służba” będzie się pojawiało przez cały okres waszej aktywności zawodowej w mundurze. (...) Jest to słowo klucz, które pozwoli wam zrozumieć, na czym polega to poświęcenie i jak wielkie jest to poświęcenie - mówi podczas ślubowania nowych policjantów wkraczających do pracy w policji w czerwcu bieżącego roku insp. Roman Rabsztyn, komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Co w sytuacji, kiedy wśród trudnych interwencji, pojawiają się wezwania, podczas których policjanci łapią się za głowy lub powstrzymują ze śmiechu?