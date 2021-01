Awantura o porody rodzinne w Bielsku-Białej. Szpital nie wznowi porodów po fali krytyki pacjentek

O wznowieniu porodów rodzinnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej przedstawiciele tej placówki informowali we wtorek 26 stycznia. Jednak dzień później, w środę 27 stycznia, szpital zawiesił decyzję dotyczącą wznowienia porodów rodzinnych od 1 lutego.

To efekt fali krytyki, jaka przetoczyła się w mediach społecznościowych m.in. na profilu facebookowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Internauci zarzucili szpitalowi dyskryminację i dzielenie ludzi na lepszych i gorszych. Poszło o warunki, pod jakimi pacjentce mógł przy porodzie towarzyszyć ojciec dziecka (lub ktoś bliski). Szpital zapowiedział, że może to być osoba, która jest ozdrowieńcem i posiada potwierdzenie przebycia zakażenia SARS -CoV-2 lub osoba, która została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. Jednak od drugiej dawki szczepionki musiałoby minąć co najmniej siedem dni.

Krzysztof Pliszek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa bielskiego Szpitala Wojewódzkiego tłumaczył, że bliski pacjentki najpierw otrzyma do wypełnienia ankietę epidemiologiczną. A po analizie dokumentu, wstępną decyzję o dopuszczeniu do porodu rodzinnego podejmie lekarz dyżurny lub położna Izby Przyjęć. - Ostateczne zdanie w tej sprawie należeć będzie do lekarza sprawującego nadzór na Sali Porodowej lub specjalisty, który będzie tam na dyżurze - zaznaczył.