Awaria ciepła w Mysłowicach. Mieszkańcy kilku ulic od wczoraj są bez ciepłej wody

Awaria ciepła w Mysłowicach

Mieszkańcy kilku bloków i domów w Mysłowicach musieli zakończyć weekend w nieprzyjemny sposób. W niedzielę, 9 maja, o godz. 20 doszło do awarii ciepłowniczej na ulicy Wielka Skotnica.

Oznaczało to, że od wieczora pozbawieni ciepłej wody zostali mieszkańcy ulic: Okrzei, Szopena, Kilińskiego oraz Bończyka. Już w nocy udało się zlokalizować miejsce awarii i ograniczyć odcięcie dostawy ciepła tak, by awaria dotyczyła niewielkiej ilości mieszkańców. Pracownicy Tauron Ciepło cały czas pracują nad usunięciem usterki.

- Awaria w Mysłowicach związana jest z nieszczelnością w obrębie sieci ciepłowniczej. Nieszczelność została zdiagnozowana i zlokalizowana w niedzielę w godzinach nocnych. Natychmiast po zlokalizowaniu miejsca awarii przystąpiliśmy do prac związanych z przywróceniem dostaw ciepła mieszkańcom, tam gdzie technologicznie było możliwe, czyli dla 90% obszaru. W tej chwili przerwa w dostawach ciepła dotyczy mieszkańców os. Bończyka i okolic ulicy Kilińskiego. Obecnie trwają intensywne prace związane z wymianą nieszczelnego odcinka sieci, które mogą potrwać do godzin wieczornych. Nasze służby techniczno-remontowe dokładają wszelkich starań aby jak najszybciej naprawić uszkodzony odcinek sieci i ograniczyć do minimum przerwę w dostawie ciepłej wody i ewentualne niedogodności dla mieszkańców - przekazuje Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy Tauron Ciepło.