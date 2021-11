Awaria sieci ciepłowniczej w Rybniku. Dziś ponad 12 tysięcy mieszkań bez ogrzewania [25.11.2021] Barbara Kubica-Kasperzec

Awaria sieci ciepłowniczej w Rybniku jest usuwana od rana. W ponad 12 tysiącach mieszkań zabraknie dzisiaj ciepła. Nad ranem w Rybniku do godz. 9 ma być -2 st. C, co spowodowuje, że mieszkania bardzo szybko się wychłodzą.