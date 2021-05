Awaria w ING Bank Śląski. Problem z bankowością online, wypłatami gotówki i transakcjami kartami płatniczymi

E-rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 wznowiona! 40-latkowie znów mogą się zapisywać. Szturm do rejestracji, strona przeciążona

E-rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 została wznowiona. W czwartek, 1 kwietnia, działanie systemu zostało wstrzymane po tym, jak zaczął on umawiać osobom w wieku 40-59 lat wizyty na początek kwietnia. Jak się okazało, był to błąd systemu. Młodsze roczniki i owszem mogą zapisywać się na szczepienia - ale najwcześniejsze wolne terminy to druga połowa maja.