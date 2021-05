Azbest z akademika DS7 w Katowicach będzie usuwany tylko w weekendy. Uniwersytet Śląski porozumiał się ze szkołą muzyczną

Spór o azbest zakończony porozumieniem. Uniwersytet Śląski w Katowicach i Prywatna Muzyczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Katowicach doszli do porozumienia w sprawie usuwania azbestu z Domu Studenta nr 7 w dzielnicy Ligota, który to budynek sąsiaduje ze szkołą podstawową. We wtorek, 25 maja, odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni, dyrekcji szkoły, a także wykonawcy robót termomodernizacyjnych akademika. W trakcie spotkanie strony doszły do porozumienia. Przedstawiamy jego postanowienia.

Usuwanie azbestu z Domu Studenta Uniwersytetu Śląskiego Dom Studenta nr 7, tzw. "Szpital" Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, przejdzie termomodernizację. Rusztowania przed budynkiem akademika na Ligocie stanęły w piątek, 21 maja. Z elewacji budynku usunięte zostaną płyty azbestowe. I właśnie azbest stał się kością niezgody między Uniwersytetom Śląskim, rodzicami i dyrekcją sąsiadującej z akademikiem szkoły podstawowej - Prywatnej Muzycznej Szkoły Podstawowej "Elementarz". Grupa rodziców dzieci uczących się w szkole "Elementarz" zlokalizowanej przy akademiku martwi się o zdrowie dzieci. Wielu z nich podkreśla, że nie puści dziecka do szkoły, gdy kilka metrów dalej, z budynku akademika będą ściągać azbest. W tej sprawie zareagowała dyrekcja placówki, która wystosowała pismo do Uniwersytetu Śląskiego i poprosiła o przełożenie prac na okres wakacyjny, gdy w szkole nie będzie już dzieci i pracowników.

- Dzieci dopiero co wróciły do szkoły po lockdownie. W tym czasie, bez szkody dla nikogo, można było usuwać płyty azbestowe. Dlaczego te prace zaczęto teraz? Przecież usuwanie azbestu jest bardzo szkodliwe. Dzieci będą wdychać ten unoszący się w powietrzy pył. Nie wyobrażam sobie, bym w czasie tych prac puściła dziecko do szkoły. Wielu rodziców jest podobnego zdania. A wystarczy przesunąć te prace o miesiąc, gdy zakończy się rok szkolny i w placówce nie będzie dzieci - mówiła dla DZ Monika Szeja, przedstawicielka rodziców dzieci uczących się w Prywatnej Muzycznej Szkole Podstawowej "Elementarz" w Katowicach. WCZEŚNIE PISALIŚMY:

Usuwanie azbestu z Domu Studenta Uniwersytetu Śląskiego. Obok jest szkoła, żłobek i przedszkole. Rodzice boją się o dzieci

Porozumienie między uczelnią a szkołą podstawową "Elementarz" We wtorek, 25 maja, odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni, dyrekcji szkoły, a także wykonawcy robót, by rozwiązać tę sprawę. Strony doszły do porozumienia. Co ustalono?

W związku z obawą rodziców i pracowników szkoły podstawowej dotyczącej usuwania azbestu z Domu Studenta nr 7 Uniwersytetu Śląskiego, dyrekcja placówki wystąpiła do Uniwersytetu Śląskiego z pismem o przesunięcie prac na czas przerwy wakacyjnej. Jednakże, ze względu na harmonogram robót nie można było całkowicie przesunąć tych robót. Jest jednak porozumienie. Wykonawca robót zobowiązał się do usuwania azbestu na elewacji, na której ustawiono rusztowania, czyli dokładnie naprzeciwko budynku szkoły, tylko w weekendy - w sobotę i w niedzielę - poza czasem pracy placówki. Po danym weekendzie wywożony będzie także azbest, który nie będzie zalegał obok szkoły.

Kolejne rusztowania będą stawiane przy elewacji budynku, która już jest w dalszej odległości od szkoły - nie sąsiaduje bezpośrednio z placówką. Te prace będą wykonywane w tygodniu, ale przy zachowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego. Dalsze prace związane z usuwaniem azbestu na pozostałych odcinkach elewacji od strony szkoły będą prowadzone w czasie przerwy wakacyjnej. - Wykonawca będzie nas też informował z wyprzedzeniem o terminie prac związanych z usuwaniem azbestu - podkreśla Dominika Bartkowska, wicedyrektorka Prywatnej Muzycznej Szkoły Podstawowej "Elementarz" w Katowicach. Wykonawca zobowiązuje się do: usuwania azbestu na elewacji, na której ustawiono rusztowanie w sobotę i niedzielę, poza czasem pracy placówki,

kolejne rusztowania będą ustawione na odcinkach elewacji nie sąsiadujących bezpośrednio z placówkami,

dalsze prace związane z usuwaniem azbestu na pozostałych odcinkach elewacji od strony szkoły będą prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej

o terminach prac związanych z usuwaniem azbestu wykonawca będzie informował dyrekcję szkoły z wyprzedzeniem.

Pierwsze prace polegające na usuwaniu azbestu rozpoczną się w najbliższy weekend - 29-20 maja. W poniedziałek (dla pełnego bezpieczeństwa maluchów) szkoła podstawowa zorganizuje wycieczkę dla dzieci.

Usuwany azbest będzie zabezpieczany folią Uniwersytet Śląski już wcześniej w piśmie przekazanym szkole informował, że prace budowlane polegające na demontażu płyt azbestowo-cementowych planowane są do prowadzenia w okresie od 29 maja do 30 września 2021 roku. Jak podaje uczelnia inwestycja ta została zgłoszona przez wykonawcę do Państwowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Katowicach, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Uczelnia zapewnia, ze demontaż azbestu realizowany będzie z zachowaniem reżimów sanitarnych i przepisów prawa. Demontowany azbest ma być zabezpieczony folią polietylenową, a następnie wywieziony z terenu budowy. "Zaznaczyć należy, iż demontaż azbestu z budynku przy zachowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego nie powinien nieść ze sobą ryzyk większych niż samoistna erozja płyt azbestowych zabudowanych na elewacji sąsiadującej z placówką szkoły" - przekazuje w piśmie do szkoły kierownik Działu Inwestycji Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na termomodernizację akademika Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie. Umowa dotacyjna z MNiSW na dofinansowanie kosztów realizacji termomodernizacji budynku Domu Studenta nr 7 została podpisana 30 września 2020r. (dotacja w wysokości 7 mln 35 tys. zł, całkowity koszt inwestycji - 11 mln 932 tys. zł).

