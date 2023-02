Babski Comber w Rybniku. Tutaj się słucha „Wysokiego, a w Sprawach Babskich Nigdy Nieomylnego Prezydium”! Barbara Kubica-Kasperzec

To już tradycja, która swoje początki ma pod koniec lat 90. poprzedniego wieku! W Rybniku-Niedobczycach w tamtejszym Domu Kultury odbywają się najsłynniejsze w całym regionie Babskie Combry. Sala za każdym razem pęka w szwach, a kobiety śmieją się, bawią, tańczą i śpiewają we własnym gronie do późnych godzin nocnych. W tym roku łącznie w biesiadach bierze udział ponad 2500 mieszkanek całego regionu.