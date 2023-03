Babski Comber w Rybniku-Niedobczycach BYŁ FANTASTYCZNY. Tam panów się nie zaprasza, a ton imprezie nadaje Bronia z familoka. MAMY ZDJĘCIA Barbara Kubica-Kasperzec

Za nami kolejny Babski Comber zorganizowany w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach. W sobotni wieczór sala znów pękała w szwach, a panie pokazały jak wyśmienicie potrafią się bawić i to wyłącznie we własnym gronie! Zobaczcie jak nasze babcie, matki, żony i przyjaciółki szalały w sobotnią noc! Zła wiadomość jest taka, że to już ostatni weekend z cieszącymi się niebywałą popularnością Babskimi Combrami!