Badania, akcja szczepień, atrakcje. Akcja profilaktyczna Zdrowe Gliwice 40+ w Parku Chopina

Nie zabraknie też oprawy artystycznej – dzień dla zdrowia uatrakcyjnią występy znanych artystów, m. in. Jacka Wójcickiego i Ireneusza Miczki.

Prozdrowotna akcja Zdrowe Gliwice 40+ odbędzie się w sobotę, 28 sierpnia, w Gliwicach w Parku Chopina. Będzie można skorzystać z badań profilaktycznych, licznych atrakcji i warsztatów, ale też zdobyć wiedzę na temat programu Profilaktyka 40 PLUS i innych programów zdrowotnych.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.00 występem gliwickich przedszkolaków i potrwa do ok. godz. 18.00.

Strefa Zdrowia

Tu uzyskamy informacje na temat programu Profilaktyki 40 PLUS. Będzie można także uzyskać pomoc przy wypełnianiu ankiety, można która pozwoli otrzymać e-skierowanie na badania. Na jednym ze stoisk będzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać badanie mammograficzne, a wszyscy odwiedzający tego dnia park Chopina będą mogli skorzystać z porad i konsultacji specjalistów z różnych dziedzin medycyny.. Będzie to również okazja, by zbadać poziom cukru i obliczyć wskaźnik BMI, uzyskać poradę dietetyków czy wziąć udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy.