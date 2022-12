Baildon - Lekcja niepodległości. A to coś… wisiało w powietrzu. WSPOMNIENIE

W nocy z soboty na niedzielę zadzwonił telefon. Przerażony głos w słuchawce mówił, że dzwoni z Akantu linią wewnętrzną, bo zewnętrzne telefony nie działają i że jest wojna. Najpierw myśleliśmy, że to głupi dowcip. Nagle ktoś powiedział, że coś się stało bo Jaruzelski program przerwał. I wtedy usłyszeliśmy po raz pierwszy te słowa: (…) Wojskowa rada ocalenia narodowego wprowadziła na terenie Polski stan wojenny (…) Najpierw nerwowe śmiechy, potem cisza…

O spaniu już nie było mowy. Do rana niszczyliśmy dokumenty strajkowe. Listy obecności płonęły w toaletach, muszle klozetowe pękały od żaru. Wcześnie rano rozbiegliśmy się po mieście zobaczyć co się dzieje. Ja pobiegłem na kopalnię Katowice zobaczyć czy górnicy strajkują, dowiedzieć się czegoś o całej sytuacji. I niczego się nie dowiedziałem. Kopalnia pracowała normalnie. Wróciłem na wydział, do południa przyszli inni. Ten widział patrole, ktoś wóz opancerzony, ale ogólnie spokój, zimno, śnieg… Ci, którzy nie chcieli zostać, wyszli. I zostało nas kilkunastu. Wieczorem, siedząc w korytarzu, na pierwszym piętrze, zastanawialiśmy się co dalej.