Bajeczna studniówka II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Tak uczniowie bawili się w Rezydencji Luxury Hotel Magdalena Grabowska

Uczniowie tarnogórskiego "Staszica" bawili się na studniówce wyśmienicie! Było bajecznie! Zobaczcie zdjęcia, na których tańczą poloneza i pozują w swoich pięknych kreacjach >>> Magdalena Grabowska Zobacz galerię (200 zdjęć)

Jeszcze nie czas na stresowanie się maturą, lecz studniówkę! Co to była za noc! Uczniowie tarnogórskiego "Staszica" czyli II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, nie zapomną jej do końca życia. Polonez, piękne uroczyste podziękowania, a później szampan i impreza do białego rana! Do naszej galerii zdjęć dodaliśmy również zdjęcia pozowane.