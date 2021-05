Bajkowe azalie i rododendrony już kwitną. Oto ogrody japońskie i szkółka Pudełko w Pisarzowicach pod Bielskiem - Białą

Przepiękne azalie i rododendrony w Pisarzowicach pod Bielskiem już kwitną

Jeśli kochacie ogrody, tego miejsca nie możecie przegapić. Oto przepiękny ogród japoński w Pisarzowicach niedaleko Bielska-Białej w woj. śląskim. Wiosną to prawdziwy, kolorowy i pachnący raj, pełen kwitnących kwiatów.

Ogród jest dostępny dla zwiedzających. Zaprasza w dniach 15-30 maja 2021. Korzystajcie, to prywatny ogród, zazwyczaj niedostępny dla zwiedzających, choć można odpłatnie wynająć go np. na ślub czy inną uroczystość. Poza świętem azalii, do dyspozycji odwiedzających jest kawiarnia z niewielkim otaczającym ją ogrodem pokazowym i sklep.