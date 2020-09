Bakterie coli w wodzie z ujęcia w Wielowsi! Sanepid alarmuje: woda nie nadaje się do spożycia. Lista miejscowości

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, woda z ujęcia w Wielowsi nie nadaje się do spożycia. Nie może być zatem używana do przygotowywania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych. Nie nadaje się do mycia zębów, ani przemywania otwartych zranień.

Ale uwaga - taka woda może jednak być wykorzystana w gospodarstwach domowych (do kąpieli, prania odzieży, prac porządkowych, spłukiwania toalet) bez ograniczeń, jednak zaleca się prewencyjnie zagotowanie takiej wody przeznaczonej do kąpieli niemowląt oraz osób starszych o obniżonej odporności. Do mycia naczyń, owoców, warzyw, wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.