Bal sylwestrowy w PRL. Pamiętacie te zabawy do białego rana? Zobaczcie archiwalne zdjęcia

W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO