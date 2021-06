Baraż o Ekstraklasę: GKS Tychy - Górnik Łęczna 2:4 w karnyc...

16 czerwca 2021 16.06.2021 Aktualizacja: 16 czerwca 2021 21:08 16.06.2021 21:08

W środę 16.06.2021 r. w półfinałowym meczu barażowym o awans do PKO Ekstraklasy GKS Tychy zagra z Górnikiem Łęczna. Początek o godz. 18. Drużyna trenera Artura Derbina do ostatniej kolejki miała szansę na bezpośredni awans, a teraz chce się dostać do ekstraklasowej elity poprzez baraże. Jeżeli wyeliminuje Górnika Łęczna, to zagra też u siebie w finale w niedzielę 20 czerwca. TUTAJ na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja LIVE z meczu GKS Tychy - Górnik Łęczna.