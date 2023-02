Bartosch Gaul: Będę szedł tą drogą, chyba, że mnie z Górnika Zabrze wyniosą

Wokół Górnika Zabrze buzują coraz większe emocje. Po zremisowanym 0:0 spotkaniu z Radomiakiem piłkarze stanęli przed sektorem Torcidy i ze spuszczonymi głowami wysłuchali „mowy motywacyjnej”, o honorze związanym z grą dla czternastokrotnych mistrzów Polski oraz „porad taktycznych” na temat „zap...”, konieczności oddawania strzałów i walki na całym boisku.

Ta sytuacja wyraźnie wyprowadziła z równowagi trenera Bartoscha Gaula.

Nikt nie dłubie w nosie

- Ta drużyna nie zasługuje na to, żeby stawiać ją w takim świetle - stanowczo stwierdził szkoleniowiec Górnika. - Rozumiem, że jest taka atmosfera, że oczekuje się nie wiadomo jakich rzeczy... Ale ta drużyna zapieprza i się stara. Nikt tu nie dłubie w nosie, wszyscy robią to, na co ich stać. Ciężko pracujemy do późnego wieczora. Próbujemy wszystkiego, mamy posiadanie piłki, gramy do przodu... Bardzo mnie to wszystko boli i będę tę drużynę bronił. Nie przyjechałem sobie tu z Niemiec, żeby trochę popracować, przyjechać do klubu godzinkę przed treningiem, wyjechać godzinkę po nim. Jestem tu całym sobą, całymi emocjami i z wielkim szacunkiem dla Górnika.