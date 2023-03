Bartosch Gaul: Jako trener Górnika Zabrze muszę się kopnąć w d... i robić swoje

Rozmowa z Bartoschem Gaulem, trenerem Górnika Zabrze

Piątkowy mecz z Wisłą Płock jest dla pana szczególnie ważny? Czuje pan, że coś się dzieje wokół pana?

Trudno nie czuć i nie słyszeć tego wszystkiego. No cóż, taka jest praca trenera. Jestem profesjonalnym trenerem i tak do tego podchodzę. Tu nie chodzi o mnie, ja po prostu wierzę i lubię tę drużynę, i chcę, żeby w piątek wygrała dla siebie i kibiców.

Ale czuje pan, że to mecz o pana posadę?

Słyszałem o tym, nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem. Ale tak pewnie jest i nie ma co tego ukrywać. I to wszystko głównie robi coś nie z trenerem, ale z człowiekiem.

Rozmawiał pan z prezesem? Usłyszał pan ultimatum?

Były rozmowy w klubie, z prezesem, zarządem i właścicielem klubu. Może dosłownie ultimatum nie było, ale usłyszałem, że następny mecz musimy wygrać, a to brzmiało właśnie jak ultimatum. Ale ja też wiem, że musimy go wygrać.