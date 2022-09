Bartosz Kurek: To był w naszym wykonaniu dobry turniej

Polacy przy komplecie kibiców w Spodku przegrali w finale MŚ z Włochami.

- Nie mówmy teraz o presji. Dziś przegraliśmy mecz czysto siatkarsko. Trzeba stanąć przed lustrem i uczciwie powiedzieć, że Włosi byli od nas lepsi na boisku. Lepiej wykonywali konkretne elementy techniczne, a dlaczego tak się stało to już jest materiał do dalszej analizy, bo wiem, że zarówno nasz sztab szkoleniowy jak i my zawodnicy nie jesteśmy takimi ludźmi, którzy to zaakceptują - powiedział Bartosz Kurek.

