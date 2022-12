Barwne ptaki ze Śląska. Seniorzy żyją na całego! Nie dla nich szarobura rzeczywistość. Imponują strojem, poczuciem humoru

Nie dla nich szarobura rzeczywistość. Seniorzy żyją na całego!

Andrzej Żylak jest prezesem rybnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Niemal każdego dnia ma do przejścia kawałek drogi - z samochodu do biura. To kilka metrów, bo samochód parkuje niemal przed wejściem do jednej z kamienic mieszczącej się na rynku. Nie wyobraża sobie jednak, żeby tą króciutką trasę pokonać bez marynarki (w samochodzie wozi ją zawieszoną na siedzeniu, nigdy nie zakłada jej siadając za kółkiem) i kapelusza na głowie.

Nie ma dnia, żeby ktoś na ulicy się za nim nie oglądał, bo nosa do stylizacji modowych pozazdrościć może mu niejeden aspirujące na gwiazdę social mediów influencer. Barwny ptak. Zdarza się, że ludzie na jego widok uśmiechają się, kłaniają. Bo tak kolorowych postaci jak on, w Rybniku jest niewiele.