Barwy Górnika Zabrze na kiosku w Katowicach budzą emocje ZDJĘCIA Ukraińcom kojarzą się z Rosyjską flagą. UM Katowice wysłał już pismo

„Beznadziejne barwy (cokolwiek oznaczają) zostały zgłoszone do Urzędu Miasta Katowice celem usunięcia. Nie dotyczy flagi GKS Katowice. Pozdrawiam” - cytował w kwietniu słowa pana Tomasza portal „Nasze Witosa-Załęże”, który wcześniej napisał: "Trzy kolory na kiosku, poruszyły mieszkańców naszego Witosa". Jak wygląda sprawa teraz?

Młody chłopak nie kryje swojego nastawienia: - Mam na to wywalone, jest mi obojętne, że tak ją pomalowano. Według mnie to przesada, że barwy Górnika Zabrze mogą kojarzyć się uchodźcom z Ukrainy z flagą Rosji. Z drugiej strony można by domalować herb, tak jest ten na barwach GieKSy i byłoby wtedy OK - dodał.

- Głośno jest o tym w internecie! Budka jest nieczynna, bo ci państwo, co ją prowadzili, chorują. Wcześniej było tam wszystko, „mydło i powidło” - wyjaśniają. - Faktycznie, te barwy mogą kojarzyć się z rosyjską flagą, ale sam kiosk też nie wygląda ładnie - oceniają.

Malunek na kiosku symbolizujący przyjaźń kibiców GKS-u Katowice i Górnika Zabrze powstał przed wojną na Ukrainie. Wtedy nikt nie przypuszczał, że barwy klubu z Roosevelta będą się źle kojarzyły...

- To rosyjska flaga. To w Katowicach? Nieładnie to wygląda - mówią bez namysłu dwie Ukrainki, którym pokazaliśmy zdjęcia budki na Witosa.

Kiedy tłumaczymy, że to barwy klubu piłkarskiego Górnik Zabrze, odpowiadają: - Nie wiedziałyśmy tego… Nie znamy polskich klubów. Dla nas to kolory flagi Rosji - przyznają mieszkanki miasta Dniepr, które spotkaliśmy przy katowickim sanepidzie, gdzie załatwiały badania potrzebne do pracy w Polsce, m.in. w branży spożywczej.