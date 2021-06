Basen w Ostravie Vodni Areal JIH jest wspaniały. To tylko godzinę jazdy autem od Katowic

Wstęp normalny kosztuje 150 koron (więc nieco ponad 25 zł), dzieci do lat 6 wchodzą za darmo, rodzice z jednym dzieckiem zapłacą 380 koron - czyli ok 70 zł. Tańsze są wejścia od godziny 16. Na ulgi mogą liczyć seniorzy po 62 roku życia (100 koron - ok. 18 zł), i dzieciaki od 5 do 15 roku życia.