"Batman. Stan Przyszłośći". W policyjnym Gotham rządzi Wielki Brat. Ta mroczna mieszanka daje świetny efekt RECENZJA

Album "Batman. Stan Przyszłości" zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach amerykańskich serii „Future State: Superman/Batman” #1-2, „Future State: The Next Batman” #1-4, „Future State: Dark Detective” #1-4, „Future State: Catwoman” #1-2, „Future State: Harley Quinn” #1-2. Za scenariusz odpowiadają tacy twórcy, jak Paul Jenkins, Mariko Tamaki, John Ridley, a za rysunki m.in. Ben Oliver, Dan Mora, Laura Braga.

Do lektury tego tomu niezbędna jest przynajmniej częściowa znajomość sagi „Batman: Death Metal”. Jesteśmy w świecie, w którym wszyscy członkowie Ligi Sprawiedliwości nie żyją, a do głosu dochodzi następne pokolenie bohaterów. Poznajemy nowego Batmana, Supermana, Wonder Woman oraz innych superherosów. Dowiadujemy się także, czym jest Magistrat. Poznajemy świat przyszłości, który jest czymś więcej niż alternatywną historią.

A z czym tym razem będzie musiał się zmierzyć Batman. W Gotham pojawia się złowroga siła, z jaką członkowie batrodziny nie mieli jeszcze do czynienia. Magistrat – prywatna agencja nadzorująca przestrzegania prawa – kontroluje niemal wszystko: handel, prawa obywatelskie, wprowadza nawet godzinę policyjną.