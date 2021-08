Bayer Full gwiazdą pikniku Radia Maryja

Piknik to już tradycja w środowisku fanów Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Co roku, na początku września, ściąga kilka tysięcy osób do zachodniej części Torunia, gdzie redemptoryści ulokowali znaczną część swoich dzieł. Znajduje się tam m.in. ich monumentalne sanktuarium, geotermia, park pamięci, uczelnia, a powstaje teraz także muzeum.

Rok temu wszystko musiało być skromniejsze ze względu na pandemię. Minister obrony znów objął nad nim patronat.

Tegoroczny Piknik oficjalnie nosi nazwę "Dziękczynienie w Rodzinie" i rozpocznie się o godz. 11. od nabożeństwa w sanktuarium w Porcie Drzewnym. W południe mszę odprawi biskup toruński Wiesław Śmigiel. Na godz. 17. redemptoryści zapowiadają procesję różańcową.

Między wydarzeniami religijnymi w okolicach kościoła przybyli będą mogli korzystać z atrakcji, którymi będą m.in. stoiska gastronomiczne oraz sprzedaż kożuchów góralskich.