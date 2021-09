Beata Kozidrak pijana za kierownicą MEMY "Między szklanki brzegiem a dnem" - drwią internauci. Gwiazda przeprasza: "Bardzo się tego wstydzę"

Beata Kozidrak pijana MEMY

Beata Kozidrak została zatrzymana za jazdę po alkoholu. Artystka miała w organizmie 2 promile alkoholu. Wielu fanów artystki przeżyło szok. Do zdarzenia doszło 1 września wieczorem na warszawskim Mokotowie. Wokalistka miała jechać BMW od Piaseczna w Kierunku Mokotowa. Niestety artystka, jak wynika z nieoficjalnych informacji, które podają media - jechała zygzakiem.

BEATA JEŹDZIŁA NA PODWÓJNYM GAZIE

"TA NOC ZMIENIŁA MNIE" - INTERNET MA MEMY

W konsekwencji zatrzymania:

kobiecie zabrano prawo jazdy,

samochód przekazano osobie wskazanej.

Artystce grozi nawet do dwóch lat więzienia. Co na to Internet? Sieć zalały memy, które cytują słowa piosenek wokalistki zespołu Bajm. W ironicznych komentarzach pojawiają się głosy, że Beata mocną wódę wlała w gardło. Obejrzyj je wszystkie w galerii zdjęć.