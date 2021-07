Beata Pacut z Czarnych Bytom: Na igrzyskach do Tokio chcę zdobyć medal. Mogę walczyć z każdym ROZMOWA

Na pewno różni się tym, że na igrzyskach może być tylko po jednej zawodniczce z każdego kraju (w danej kategorii wagowej - red.). Na mistrzostwach Europy na przykład miałam walki z dwoma Francuzkami, w Tokio tak nie będzie. Jednak igrzyska rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę nie tylko faworyci zdobywają medale na tych zawodach. Oprócz tego, co wypracowałam, potrzebna jest odrobina szczęścia. Wtedy wszystko jest do zrobienia.

Złoto w mistrzostwach Europy i srebro w zawodach Grand Slam w Antalyi upewniły mnie w tym, że mogę wygrywać z każdą zawodniczką. Jest to na pewno bardzo budujące i przede wszystkim widzę efekty mojej bardzo ciężkiej pracy. To jest bardzo ważne, żeby cały czas mieć motywację i po prostu widzieć, że idziemy w dobrym kierunku.

Do Tokio leci pani trener klubowy Robert Krawczyk. To dobrze, że będzie tam z panią?

Oczywiście, że tak. To doda mi dużo otuchy i dzięki temu czuję się dużo pewniej. Trener był na igrzyskach i to niejednokrotnie, więc jego doświadczenie też jest bardzo mi potrzebne. Gdy rozmawiamy i dzieli się tym doświadczeniem, to czuję się jakby to było moje doświadczenie. Mogę się też uczyć na jego błędach, aby ominąć takie sytuacje.

Mistrzynią Europy została pani w kwietniu. W mistrzostwach świata w czerwcu nie poszło już tak dobrze. Da się zbudować drugi szczyt formy na Tokio?