Becikowe 2023: Kto może otrzymać świadczenie? Na jakich zasadach funkcjonuje? Ile można otrzymać w ramach świadczenia? Odpowiadamy!

Becikowe jest jednorazową zapomogą wypłacaną od 2006 roku, przysługującą rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu, z tytułu urodzenia się dziecka wynoszącą 1000 złotych. Warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jednak nie przysługuje każdemu. Jakie warunki należy spełnić by skorzystać z świadczenia? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiadamy na wszystkie pytania. Sprawdź!

Becikowe 2023 - najważniejsze informacje

Jednorazowa zapomoga, zwana becikowym przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu, bądź opiekunowi faktycznemu dziecka. By skorzystać ze świadczenia próg dochodowy w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł. Warunkiem jest również pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - co nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Wniosek o wypłatę należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.